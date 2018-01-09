Титов прокомментировал возможный переезд Промеса в Англию

Известный в прошлом футболист, ныне тренер красноярского «Енисея» Егор Титов поделился мнением о возможном переезде в Английскую футбольную премьер-лигу полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Если сам Квинси хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его. Голландцу 26, на высоком уровне осталось выступать лет 5—6», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

Как отмечает экс-футболист «Спартака», Промесу будет очень тяжело найти замену, однако добавил, что это не является невыполнимой задачей.

«Нашли же в своё время и самого Зе, и Промеса — молодого, перспективного, но мало кому известного на тот момент», — заявил Титов.

При этом он выразил мнение, что причинами нестабильности Промеса в матчах Лиги чемпионов являются проблемы с психологией и отсутствие опыта выступлений на данном уровне.

26-летний Промес ранее выступал за голландский «Твенте». Состав «Спартака» пополнил в 2014 году, провёл за клуб 101 матч и отметился 53 забитыми мячами.

Ранее Титов заявил, что нападающий «Спартака» Зе Луиш по потенциалу превосходит форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.