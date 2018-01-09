Титов: по потенциалу футболист «Спартака» Зе Луиш лучше Смолова

Известный в прошлом футболист, ныне тренер красноярского «Енисея» Егор Титов прокомментировал возможный уход нападающего московского «Спартака» Зе Луиша в клуб Английской футбольной премьер-лиги «Брайтон».

«Зе сегодня — одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется. Есть о чём подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность. Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его?» — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего полузащитника сборной России, в случае отъезда Луиша в Англию у «Спартака» могут возникнуть сложности с поиском замены.

«Зе сейчас потенциально лучший форвард России», — отметил Титов.

Он добавил, что форвард «Спартака» по потенциалу превосходит нападающего сборной России Фёдора Смолова.

«Это атлет. Имеются пробелы в тактике и технике, но под него можно строить игру. То, как Зе борется за мяч, как бежит, — это что-то особенное», — добавил Титов.

26-летний нападающий из Кабо-Верде ранее выступал за португальские «Жил Висенте» и «Брагу», а также за венгерский «Видеотон». Цвета «Спартака» защищает с 2015 года, провёл за клуб 63 матча и забил 19 мячей.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» готов приобрести Зе Луиша за £20 млн.