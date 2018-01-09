УЕФА отправит бывшему игроку сборной России новую медаль Евро-2008 после её изготовления

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отправит новую бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года бывшему полузащитнику сборной России Владимиру Быстрову, как только она будет изготовлена.

«Новая медаль уже заказана, и, как только её изготовят, она будет отправлена в Россию. За эту медаль заплатит УЕФА», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе УЕФА.

В прошлом году у Быстрова была украдена бронзовая медаль, которую полузащитник завоевал в составе сборной России на чемпионате Европы 2008 года. В УЕФА подтвердили, что знают об этой ситуации.

Ранее сообщалось, что УЕФА составил сборную из 11 молодых российских футболистов.