УЕФА составил сборную из 11 молодых российских футболистов

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Европейский футбольный союз (УЕФА) составил символическую сборную из молодых игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В сборную попали игроки не старше 22 лет, проявившие себя в РФПЛ в 2017 году, сообщает официальный сайт УЕФА.

Вратарь — Матвей Сафонов («Краснодар»); защитники — Алексей Грицаенко («Краснодар»), Никита Чернов («Урал»), Егор Сорокин («Рубин») и Михаил Лысов («Локомотив»); полузащитники — Дмитрий Баринов («Локомотив»), Аяз Гулиев («Анжи»), Иван Обляков («Уфа») и Александр Зуев («Ростов»); нападающие — Фёдор Чалов (ЦСКА) и Иван Игнатьев («Краснодар»).

Ранее УЕФА дисквалифицировал шесть футболистов молодёжной сборной Мальты за договорные матчи.

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