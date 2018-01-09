Шесть футболистов молодёжной сборной Мальты дисквалифицированы за договорные матчи

Контрольно-этический дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (КЭДК УЕФА) дисквалифицировал шестерых игроков молодёжной сборной Мальты за договорные матчи.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА расследовал два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года для игроков не старше 21 года. Были рассмотрены матчи сборной Мальты с командами Черногории (0:1) и Чехии (0:7), которые состоялись в марте 2016 года.

По итогам расследования УЕФА принял решение пожизненно отстранить от любой футбольной деятельности двоих футболистов — Кайла Чезаре и Эмануэля Бриффу. Остальные игроки (Самир Араб, Райан Камензули, Ливелин Кремона, Люк Монтебелло) получили временные отстранения — на два года, полтора года и год. Дело против одного игрока было прекращено.

Ранее УЕФА принял решение дисквалифицировать на две игры Лиги чемпионов защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаля.