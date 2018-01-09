Глава МОК приветствует переговоры между КНДР и Южной Кореей по участию атлетов в ОИ-2018

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ход переговоров по участию КНДР в зимних ОИ-2018, которые пройдут в Южной Корее.

«Эти предложения по отправке делегации КНДР на Игры 2018 года являются большим шагом вперёд для олимпийского движения. МОК тепло приветствует согласованные Южной Кореей и КНДР вопросы», — приводит слова Баха Inside the Games.

Ранее сообщалось, что северокорейские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Южной Корее.

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