Глава МОК приветствует переговоры между КНДР и Южной Кореей по участию атлетов в ОИ-2018
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ход переговоров по участию КНДР в зимних ОИ-2018, которые пройдут в Южной Корее.
«Эти предложения по отправке делегации КНДР на Игры 2018 года являются большим шагом вперёд для олимпийского движения. МОК тепло приветствует согласованные Южной Кореей и КНДР вопросы», — приводит слова Баха Inside the Games.
Ранее сообщалось, что северокорейские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Южной Корее.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.