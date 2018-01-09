Глава МОК приветствует переговоры между КНДР и Южной Кореей по участию атлетов в ОИ-2018

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ход переговоров по участию КНДР в зимних ОИ-2018, которые пройдут в Южной Корее.