CAS получил от Мутко иск на решение МОК об отстранении от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне подтвердил получение от вице-премьера России Виталия Мутко искового заявления на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его от участия в Олимпиадах.
«CAS получил апелляцию от Мутко, процесс уже запущен», — приводит слова пресс-секретаря CAS издание Welt.
5 декабря МОК пожизненно запретил Мутко в любом качестве участвовать в Олимпийских играх.
Ранее сообщалось, что Мутко подал иск в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиады.
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