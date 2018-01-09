CAS получил от Мутко иск на решение МОК об отстранении от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне подтвердил получение от вице-премьера России Виталия Мутко искового заявления на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его от участия в Олимпиадах.

«CAS получил апелляцию от Мутко, процесс уже запущен», — приводит слова пресс-секретаря CAS издание Welt. 5 декабря МОК пожизненно запретил Мутко в любом качестве участвовать в Олимпийских играх. Ранее сообщалось, что Мутко подал иск в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиады.