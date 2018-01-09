В «Динамо» сообщили причину смерти обладателя Кубка СССР по футболу Матюнина

Московское «Динамо» сообщило причину смерти обладателя Кубка СССР по футболу 1984 года Валерия Матюнина.

«Валерий Михайлович вплоть до последних месяцев жизни выступал за ветеранскую команду «Динамо», несколько раз признавался лучшим игроком Кубка ветеранов «Негаснущие звёзды», был лучшим бомбардиром динамовского ветеранского коллектива. И вот сегодня после тренировки команды ветеранов Валерия Матюнина не стало — оторвался тромб. Валерий Михайлович навсегда останется в наших сердцах! Светлая память!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

9 января стало известно, что на 58-м году жизни скончался обладатель Кубка СССР по футболу Матюнин.