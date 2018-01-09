Скончался обладатель Кубка СССР по футболу Матюнин

На 58-м году жизни скончался обладатель Кубка СССР по футболу 1984 года Валерий Матюнин.

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

С 1979 по 1986 год Матюнин выступал за московское «Динамо», в составе которого в 1984 году стал обладателем Кубка СССР.

После окончания игровой карьеры Валерий Матюнин работал арбитром. Он также был членом президиума Московской федерации футбола, возглавлял Комитет ветеранов футбола.

Ранее сообщалось, что мексиканский арбитр скончался в больнице после нападения футболиста.