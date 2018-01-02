Мексиканский арбитр скончался в больнице после нападения футболиста

Футбольный арбитр Хосе Капетильо скончался в больнице от травмы головы, которую он получил при нападении одного из игроков в матче любительских команд.

Как сообщает Daily Mail, футболист Милтон, выступающий за клуб «Гвадалахара», нанёс арбитру удар по голове после того, как тот показал ему красную карточку.

Капетильо был доставлен в больницу и неделю находился в коме.

Против Милтона возбуждено уголовное дело.

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