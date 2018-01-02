Мексиканский боксёр был арестован после драки в баре в новогоднюю ночь

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полулёгком весе Орландо Салидо был арестован после драки в одном из баров мексиканского города Сьюдад-Обрегон.

Об этом сообщает BoxingScene. Потасовка началась после того, как неизвестный схватил жену Салидо за волосы. Сотрудники правоохранительных органов арестовали спортсмена. После уплаты штрафа он был отпущен. Ранее Нурмагомедов ответил Макгрегору на его слова в соцсети.