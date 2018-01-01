Нурмагомедов ответил Макгрегору на его слова в соцсети

Короткая ссылка
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на выпад Конора Макгрегора в отношении его бойцовских навыков в бою с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

«Заткнись», — написал Нурмагомедов, обращаясь к Макгрегору.

Ранее Макгрегор заявил, что неряшливые действия Нурмагомедова вгоняли его в сон.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119