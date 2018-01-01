Нурмагомедов ответил Макгрегору на его слова в соцсети
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на выпад Конора Макгрегора в отношении его бойцовских навыков в бою с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.
«Заткнись», — написал Нурмагомедов, обращаясь к Макгрегору.
Shut up #tapMashine #🐓— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 1 января 2018 г.
Ранее Макгрегор заявил, что неряшливые действия Нурмагомедова вгоняли его в сон.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard