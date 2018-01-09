Руководство баскетбольного клуба «Химки» оштрафовало команду на половину месячной зарплаты

Игроки, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент подмосковного баскетбольного клуба «Химки» оштрафованы на 50% от месячной зарплаты в связи с неудовлетворительными результатами в последних матчах.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов провёл собрание с игроками и тренерами и объявил о наложении штрафа на весь клуб, сообщает официальный сайт команды.

В последних семи матчах «Химки» потерпели четыре поражения и одержали три победы в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

В последнем матче баскетболисты «Химок» уступили «Калеву» в матче Единой лиги ВТБ.