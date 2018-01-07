Баскетболисты «Химок» уступили «Калеву» в матче Единой лиги ВТБ

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Подмосковные «Химки» на выезде уступили таллинскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 92:84.

Самым результативным в составе «Химок» стал разыгрывающий Алексей Швед, набравший 30 очков.

У «Калева» 15 очков набрал Томас ван дер Марс.

Одержав пятую победу в Единой лиге ВТБ, «Химки» с балансом 6:4 занимают пятую строчку в турнирной таблице. «Калев», имеющий в своём активе три победы при восьми поражениях, идёт десятым.

Ранее центровой «Химок» Малкольм Томас был признан самым ценным игроком 16-го тура баскетбольной Евролиги.

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