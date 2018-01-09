«Амур» обыграл «Барыс» и поднялся в зону плей-офф КХЛ

Хабаровский «Амур» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе хабаровчан отличились Ян Коларж (31-я минута), Александр Горшков (43-я минута) и Георгий Бердюков (44-я минута).

Единственную шайбу у «Барыса» забросил Кевин Даллмэн (42-я минута).

«Амур» (72 очка) после 48 матчей регулярного чемпионата поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Барыс» (63 очка) расположился на две позиции ниже хабаровского клуба.

В параллельном матче владивостокский «Адмирал» переиграл ханты-мансийскую «Югру» со счётом 2:1.

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