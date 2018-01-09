Веснина проиграла Цибулковой во втором круге турнира WTA в Сиднее
Российская теннисистка Елена Веснина проиграла представительнице Словакии Доминике Цибулковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Сиднее.
Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:4 в пользу словачки. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
За выход в полуфинал Цибулкова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Анжелика Кербер (Германия).
Ранее Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA в Сиднее.
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