Веснина проиграла Цибулковой во втором круге турнира WTA в Сиднее

Российская теннисистка Елена Веснина проиграла представительнице Словакии Доминике Цибулковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Сиднее.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:4 в пользу словачки. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

За выход в полуфинал Цибулкова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Анжелика Кербер (Германия).

Ранее Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA в Сиднее.