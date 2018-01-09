Макарова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA в Сиднее

Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Сиднее.

В матче второго круга она в двух сетах уступила чешке Барборе Стрыцовой со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

За место в полуфинале Стрыцова сыграет с победительницей австралийской пары Эшли Барти и Эллен Перес.

Ранее Елена Веснина переиграла испанку Лару Арруабаррену в первом круге турнира в Сиднее.