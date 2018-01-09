Гол Панарина в овертайме принёс победу «Коламбусу» над «Торонто» в матче регулярного первенства НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме одержал гостевую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Торонто» вышло вперёд благодаря шайбам Джеймса ван Римсдайка (32-я минута) и Вильяма Нюландера (36-я минута).

«Коламбус» сумел отыграться усилиями Джордана Шрёдера (56-я минута) и Пьер-Люка Дюбуа (58-я минута). А в овертайме победу гостям принёс точный бросок Артемия Панарина (64-я минута). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 36 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил новый рекорд в истории своей команды.