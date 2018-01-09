Олимпийский чемпион Чепиков: все эти допинг-скандалы и отстранения не прошли бесследно

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказал мнение о причинах низких результатов россиян на этапах Кубка мира по биатлону.

«Мне кажется, во время подготовки были допущены методические ошибки. Например, Тимофей Лапшин, выступающий сейчас за Южную Корею, пропустил из-за травмы большую часть подготовительного сезона, а обыгрывает половину нашей сборной. Катя Юрлова тоже готовилась отдельно и обыгрывает всю команду. Александр Логинов неплохо выглядит. Правда, не ясно, сможет ли он выступить на Олимпиаде», — приводит слова Чепикова «Советский спорт».

Он отметил, что, возможно, на спортсменов виляет ещё и психологический фактор.

«Все эти допинг-скандалы, отстранения не прошли бесследно. Но наши лыжники выступают хорошо, хотя у них отстранили многих лидеров», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее сообщалось, что Шипулин поблагодарил Кузьмину за совместную тренировку и советы.

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