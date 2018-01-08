Шипулин поблагодарил Кузьмину за совместную тренировку и советы

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Российский биатлонист Антон Шипулин поблагодарил свою сестру Анастасию Кузьмину, выступающую за Словакию, за совместную тренировку и хорошие советы.

«Это счастье, когда у близких людей есть повод улыбаться. Люблю тебя, сестра. Спасибо за отличную совместную тренировку и пару хороших советов!» — написал Шипулин в Instagram.

После четырёх этапов Кузьмина возглавляет общий зачёт Кубка мира среди женщин, Шипулин располагается на 4-й позиции среди мужчин.

Следующие соревнования пройдут в немецком Рупольдинге с 9 по 14 января.

Ранее сообщалось, что Ульяна Кайшева и Юрий Шопин вошли в состав сборной России на этап КМ в Рупольдинге.

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