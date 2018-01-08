Вяльбе: лыжники из России могут не поехать на ОИ даже в случае положительного решения CAS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему российские лыжники, пожизненно отстранённые МОК от участия в Олимпиадах, могут не поехать на Игры в Пхёнчхане даже в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Мы подавали апелляции на решение федерации о недопуске их на все соревнования под своей эгидой. Ведь получается, что российские отстранённые лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры. То есть в случае положительного решения со стороны CAS они просто не поедут в Пхёнчхан. Им не дали туда пробиться. Тогда в чём был смысл всей этой канители?» — сказала Вяльбе в интервью RT.

Также президент ФЛГР призналась, что сохраняет веру в справедливость в ожидании решения CAS.

Ранее стало известно, что слушания в CAS по делам отстранённых спортсменов пройдут до 27 января включительно.