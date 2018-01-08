Глава ФЛГР Вяльбе о решении CAS: всегда есть вера в справедливость

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что верит в положительное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отечественным спортсменам.

«Как говорится, надежда умирает последней. Всегда есть вера в справедливость. Мы ждём этого решения. Спортсмены сами примут участие в слушаниях, как это было и до того в CAS, и во время заседаний комиссии Освальда. Если будет возможность, приеду, но когда я была там в первый раз, то меня внутрь никто не пустил. Моё мнение там никому было не нужно», — отметила Вяльбе.

По словам трёхкратной олимпийской чемпионки, адвокаты российских спортсменов хорошо подготовились к судьбоносному заседанию.

«Комиссия Освальда ведь не предоставила никаких новых доказательств. Все решения были вынесены со слов Родченкова. Использовался всё тот же безосновательный и бездоказательный доклад Макларена. Наши адвокаты готовятся. Времени мало, но они изучили все материалы, собрали доказательную базу, встретились с людьми, которые работали с командой, брали материалы из Следственного комитета. Спортсмены не имеют к этим нарушениям никакого отношения», — подчеркнула Вяльбе.

Ранее стало известно, что слушания в CAS по делам отстранённых спортсменов пройдут до 27 января.