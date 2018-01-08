«Челси» может сыграть с «Ньюкаслом» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу
В матчах, которые пройдут 26—29 января, встретятся:
«Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион»;
«Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед»;
«Хаддерсфилд Таун» — «Бирмингем Сити»;
«Милтон Кинс Донс» — «Ковентри Сити»;
«Миллуолл» — «Рочдейл»;
«Халл Сити» — «Ноттингем Форест»;
«Ньюпорт Каунти» — «Тоттенхэм Хотспур»;
«Саутгемптон» — «Уотфорд»;
«Шеффилд Юнайтед» — «Престон Норт Энд».
Несколько матчей стадии 1/32 финала будет сыграно повторно из-за ничейного результата первых встреч:
«Питерборо Юнайтед» — «Флитвуд Таун» или «Лестер Сити»;
«Ноттс Каунти» — «Вулверхэмптон» или «Суонси Сити»;
«Карлайл Юнайтед» или «Шеффилд Уэнсдей» — «Стивенидж» или «Рединг»;
«Кардифф Сити» или «Мэнсфилд Таун» — «Манчестер Сити»;
«Мидлсбро» — «Брайтон энд Хоув Альбион» или «Кристал Пэлас»;
«Борнмут» или «Уиган» — «Шрусбери Таун» или «Вест Хэм Юнайтед»;
«Норвич Сити» или «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии.