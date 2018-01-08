«Челси» может сыграть с «Ньюкаслом» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу

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Футбольная ассоциация Англии (FA) провела жеребьёвку 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

В матчах, которые пройдут 26—29 января, встретятся:

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион»;

«Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед»;

«Хаддерсфилд Таун» — «Бирмингем Сити»;

«Милтон Кинс Донс» — «Ковентри Сити»;

«Миллуолл» — «Рочдейл»;

«Халл Сити» — «Ноттингем Форест»;

«Ньюпорт Каунти» — «Тоттенхэм Хотспур»;

«Саутгемптон» — «Уотфорд»;

«Шеффилд Юнайтед» — «Престон Норт Энд». 

Несколько матчей стадии 1/32 финала будет сыграно повторно из-за ничейного результата первых встреч:

«Питерборо Юнайтед» — «Флитвуд Таун» или «Лестер Сити»;

«Ноттс Каунти» — «Вулверхэмптон» или «Суонси Сити»;

«Карлайл Юнайтед» или «Шеффилд Уэнсдей» — «Стивенидж» или «Рединг»;

«Кардифф Сити» или «Мэнсфилд Таун» — «Манчестер Сити»;

«Мидлсбро» — «Брайтон энд Хоув Альбион» или «Кристал Пэлас»;

«Борнмут» или «Уиган» — «Шрусбери Таун» или «Вест Хэм Юнайтед»;

«Норвич Сити» или «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

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