Дубль Стоа помог «Спартаку» обыграть «Нефтехимика» в матче КХЛ

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

За «Спартак» дублем отметился Райан Стоа, ещё одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко.

Гости ответили голами Жиги Еглича и Камиля Фазылзянова.

В параллельных матчах «Северсталь» крупно обыграла «Ак Барс» (5:2), а «Салават Юлаев» по буллитам вырвал победу у «Торпедо» (4:3).

Ранее сообщалось, что хоккеисты ЦСКА обыграли «Слован» и обеспечили себе победу в дивизионе Тарасова.