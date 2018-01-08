Дубль Стоа помог «Спартаку» обыграть «Нефтехимика» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

За «Спартак» дублем отметился Райан Стоа, ещё одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко.

Гости ответили голами Жиги Еглича и Камиля Фазылзянова.

В параллельных матчах «Северсталь» крупно обыграла «Ак Барс» (5:2), а «Салават Юлаев» по буллитам вырвал победу у «Торпедо» (4:3).

Ранее сообщалось, что хоккеисты ЦСКА обыграли «Слован» и обеспечили себе победу в дивизионе Тарасова.

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