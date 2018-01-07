Хоккеисты ЦСКА обыграли «Слован» и обеспечили себе победу в дивизионе Тарасова

Московский ЦСКА в гостевом матче одержал победу над словацким «Слованом» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.

В составе ЦСКА шайбы забросили Игорь Ожиганов (5-я минута) и оформивший дубль Джефф Плэтт (15-я и 54-я минуты). Голкипер гостей Илья Сорокин, отразив 15 бросков, отыграл на ноль в восьмой раз в сезоне.

Выиграв этот матч, подопечные Игоря Никитина обеспечили себе победу в дивизионе Тарасова.

Ранее «Металлург» в овертайме сломил сопротивление «Йокерита» в матче КХЛ.