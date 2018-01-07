«Металлург» в овертайме сломил сопротивление «Йокерита» в матче КХЛ
«Йокерит» на домашнем льду в овертайме уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
У «Металлурга» отличились Денис Кокарев (30-я минута) и Мэтт Эллисон (63-я минута).
В составе «Йокерита» шайбу забросил Стив Мозес (45-я минута).
В параллельном матче ярославский «Локомотив» также в овертайме переиграл московское «Динамо» — 2:1.
СКА всухую разгромил «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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