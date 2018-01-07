«Металлург» в овертайме сломил сопротивление «Йокерита» в матче КХЛ

«Йокерит» на домашнем льду в овертайме уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).