«Металлург» в овертайме сломил сопротивление «Йокерита» в матче КХЛ

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«Йокерит» на домашнем льду в овертайме уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У «Металлурга» отличились Денис Кокарев (30-я минута) и Мэтт Эллисон (63-я минута).

В составе «Йокерита» шайбу забросил Стив Мозес (45-я минута).

В параллельном матче ярославский «Локомотив» также в овертайме переиграл московское «Динамо» — 2:1.

СКА всухую разгромил «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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