СКА всухую разгромил «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов (21-я минута), Патрик Торесен (30-я минута), Илья Ковальчук (41-я минута), Максим Карпов (47-я минута) и Павел Дацюк (57-я минута).
Голкипер СКА Микко Коскинен отразил 20 бросков, в пятый раз за сезон сохранив ворота команды в неприкосновенности.
СКА занимает первое место в таблице Западной конференции КХЛ (120 очков), «Лада» расположилась на 14-м, последнем месте на Востоке.
Ранее «Трактор» крупно обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.
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