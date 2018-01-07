СКА всухую разгромил «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе СКА шайбы забросили Вячеслав Войнов (21-я минута), Патрик Торесен (30-я минута), Илья Ковальчук (41-я минута), Максим Карпов (47-я минута) и Павел Дацюк (57-я минута).

Голкипер СКА Микко Коскинен отразил 20 бросков, в пятый раз за сезон сохранив ворота команды в неприкосновенности.

СКА занимает первое место в таблице Западной конференции КХЛ (120 очков), «Лада» расположилась на 14-м, последнем месте на Востоке.

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