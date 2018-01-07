«Трактор» крупно обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ

Челябинский «Трактор» дома разгромил екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:2.

На шайбы Линуса Виделля (31-я минута), Пола Щехура (41-я минута), Игоря Полыгалова (52-я и 59-я минуты) и Александра Черникова (57-я минута) гости ответили точными бросками Анатолия Голышева (37-я минута) и Никиты Трямкина (50-я минута).

Ранее сообщалось, что «Адмирал» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв «Авангард» в матче регулярного первенства КХЛ.