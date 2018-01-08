Шарапова и Федерер станут гостями жеребьёвки Australian Open

Россиянка Мария Шарапова и действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису швейцарец Роджер Федерер станут гостями жеребьёвки Australian Open 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Церемония жеребьёвки состоится на арене «Маргарет Корт» в Мельбурне 11 января. Ранее сообщалось, что Виктория Азаренко не сыграет на Australian Open из-за судебного разбирательства.