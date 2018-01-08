Шарапова и Федерер станут гостями жеребьёвки Australian Open
Россиянка Мария Шарапова и действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису швейцарец Роджер Федерер станут гостями жеребьёвки Australian Open 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Церемония жеребьёвки состоится на арене «Маргарет Корт» в Мельбурне 11 января.
Ранее сообщалось, что Виктория Азаренко не сыграет на Australian Open из-за судебного разбирательства.
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