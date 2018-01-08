Тарпищев рассказал о характере травмы теннисиста Рублёва

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о характере травмы руки, полученной Андреем Рублёвым.

«Ничего страшного нет. Просто у него дикие мозоли. Думаю, сняться с турнира в Окленде — правильное решение, потому что играть на двух турнирах подряд перед Australian Open — это не так хорошо», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Рублёв снялся с турнира в Окленде из-за травмы.

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