Теннисист Маррей перенёс операцию на травмированном бедре

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей сообщил, что успешно перенёс операцию на травмированном бедре.

«Сегодня я перенёс успешную операцию на бедре в больнице Сент-Винсент в Мельбурне. Я бы хотел поблагодарить доктора Джона О'Доннелла и весь персонал за то, что присматривали за мной. Я намерен вернуться к соревнованиям на корте во время травяного сезона. Спасибо всем за поддержку и пожелания здоровья в последние дни. Я вернусь», — написал Маррей на своей странице в Facebook.

Британец из-за травмы бедра не принимает участия в официальных матчах с прошлогоднего Уимблдонского турнира.

Ранее сообщалось, что Маррей снялся с Открытого чемпионата Австралии.