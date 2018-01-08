Стали известны сроки восстановления Устюгова

Российский лыжник Сергей Устюгов прошёл медицинское обследование в связи с травмой спины.

«Сделали МРТ, проблема мышечная. С позвоночником и нервами всё в порядке, спазм и воспаление в мышце. В течение четырех-семи дней всё должно пройти», — цитирует президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе «Р-Спорт».

Спортсмен был вынужден с многодневки «Тур де Ски» из-за повреждения.

Ранее вице-президент ФЛГР рассказал, когда Устюгов восстановится от травмы.