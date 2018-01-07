Вице-президент ФЛГР рассказал, когда Устюгов восстановится от травмы

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что имеющий проблемы со спиной лыжник Сергей Устюгов должен восстановиться в течение двух недель.

«Я думаю, повреждение у Сергея не из разряда серьёзных, но оно доставляет ему определённый дискомфорт, со спиной у него есть проблемы. Думаю, за неделю или две он справится с этой проблемой. Чтобы не усугубить её, принято такое решение. Лучше поберечься, чем бороться за второе-третье места», — цитирует Крянина «Р-Спорт».

По его словам, обследование будет проведено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Устюгов пропустит этап Кубка мира в Дрездене.