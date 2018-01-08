Китайская конькобежка дисквалифицирована за допинг

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Китайская конькобежка Ши Сяосюань получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Inside The Games, в её допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол.

21-летняя спортсменка входила в состав сборной страны на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Срок отстранения составит два года.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) успеет заявить отстранённых спортсменов на ОИ-2018, если они будут оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

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