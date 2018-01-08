Китайская конькобежка дисквалифицирована за допинг
Китайская конькобежка Ши Сяосюань получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Inside The Games, в её допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол.
21-летняя спортсменка входила в состав сборной страны на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Срок отстранения составит два года.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) успеет заявить отстранённых спортсменов на ОИ-2018, если они будут оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).
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