Футболист «Лидса» получил дисквалификацию за плевок в соперника
Нападающий «Лидса» Самуэль Сайс дисквалифицирован по итогам матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Об этом сообщает Mirror.
По ходу встречи с «Ньюпорт Каунти» игрок плюнул в одного из соперников, за что был удалён с поля.
Дисциплинарная комиссия приняла решение отстранить испанца на шесть матчей.
Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Фирмино обвиняется в расизме.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.