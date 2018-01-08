Футболист «Лидса» получил дисквалификацию за плевок в соперника

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Нападающий «Лидса» Самуэль Сайс дисквалифицирован по итогам матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Об этом сообщает Mirror.

По ходу встречи с «Ньюпорт Каунти» игрок плюнул в одного из соперников, за что был удалён с поля.

Дисциплинарная комиссия приняла решение отстранить испанца на шесть матчей.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Фирмино обвиняется в расизме.

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