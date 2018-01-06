Футболист «Ливерпуля» Фирмино обвиняется в расизме

Защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт обвинил в расистских высказываниях нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном».

Холгейт утверждает, что бразилец оскорбил его в конце первого тайма, сообщает Mirror. Фирмино после единоборства с Холгейтом влетел в рекламный щит, а затем накричал на темнокожего англичанина.

Главный арбитр матча Роберт Мэдли подтвердил, что Мэйсон сразу сообщил ему о недопустимых словах в свой адрес. Арбитр не стал наказывать бразильца по ходу встречи, но указал этот эпизод в рапорте.

Таким образом, Фирмино может быть наказан за проявления расизма. Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс попросил футбольные власти Англии расследовать данный инцидент.

Ранее сообщалось, что британский фанат был арестован на четыре месяца за расистские оскорбления в адрес футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.