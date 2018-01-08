Ибрагимович обвинил СМИ Швеции в скрытом расизме

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пожаловался на шведские СМИ и обвинил их в скрытом расизме.

«Они всё ещё нападают на меня, потому что не могут согласиться, что я Ибрагимович. Если бы это был другой шведский футболист, они бы защищали его за такую же ошибку, которую могу совершить я. Это своего рода скрытый расизм. Уверен на 100%, что он существует», — заявил Ибрагимович в интервью Canal+.

36-летний спортсмен добавил, что его защищали бы даже после ограбления банка, будь он другим.

Форвард закончил выступления в сборной Швеции в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович пропустит ближайший месяц из-за травмы.