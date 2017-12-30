Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович пропустит ближайший месяц из-за травмы
Шведский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пропустит ближайший месяц из-за травмы.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на главного тренера команды Жозе Моуринью.
Специфика проблем нападающего со здоровьем пока неизвестна.
Кроме того, по словам Моуринью, как минимум два ближайших матча «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии пропустит бельгийский форвард Ромелу Лукаку, получивший травму головы в поединке с «Саутгемптоном».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии по футболу.
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