«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 0:0.