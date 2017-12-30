«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 0:0.
Набрав 44 очка, команда Жозе Моуринью занимает третью строчку турнирной таблицы английского чемпионата. От идущего вторым «Челси» футболисты «Манчестер Юнайтед» отстают на один балл.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку получил травму головы в поединке с «Саутгемптоном» и покинул поле на носилках.
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