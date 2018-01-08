Губерниев: тренеров назначают, чтобы их уволить

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги эстафетной гонки на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхове.

«Самые яркие впечатления от этапа в Оберхофе в том, что пациент скорее жив, чем мёртв. Это я про российскую сборную. Я убеждён, что мы, несмотря на все ошибки подготовительного периода и декабря, будем конкурентоспособны на Олимпиаде и у мужчин, и у женщин. Для этого нужно избирательно подходить к каждому спортсмену, пропускать старты в Рупольдинге половине мужской команды», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Комментатор отметил, что тренеру сборной России по биатлону Рикко Гроссу нужно много доказывать и усердно готовиться к Олимпийским играм в Пхёнчхане, а у бывшего наставника Вольфганга Пихлера работа с российской командой не получилась.

«Тренеры для того и нужны, чтобы мы их критиковали. Их вообще назначают, чтобы уволить. Это работа такая. И комментаторы нужны, чтобы их репортажи обсуждали. Это совершенно нормально, поэтому моя критика в высшей степени конструктивна», — добавил Губерниев.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Швеции выиграла эстафету КМ по биатлону в Оберхофе, а Россия стала четвёртой.