ПСЖ забил шесть мячей «Ренну» в матче 1/32 финала Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Ренн» в матче 1/32 финала Кубка Франции.

Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

Дубли в составе ПСЖ оформили Килиан Мбаппе (9-я и 76-я минуты), Неймар (17-я и 43-я минуты) и Анхель Ди Мария (24-я и 74-я минуты).

У «Ренна» отличился Бенжамен Буриго (66-я минута), реализовав пенальти.

ПСЖ вышел в 1/16 финала розыгрыша Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не может связаться с футболистом Хавьером Пасторе, пропустившим три тренировки.