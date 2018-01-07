ПСЖ не может связаться с футболистом Пасторе, пропустившим три тренировки

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Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе не вернулся в расположение команды после новогодних праздников и пропустил третью тренировку.

Как сообщает Le Parisien, сотрудники французского клуба не могут связаться с аргентинцем.

Ожидается, что 28-летний игрок по прибытии будет наказан денежным штрафом.

Ранее сообщалось, что двое футболистов ПСЖ будут наказаны за опоздание в расположение команды после новогодних праздников.

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