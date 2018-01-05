Двое футболистов ПСЖ будут наказаны за опоздание в расположение команды
ПСЖ накажет нападающего Эдинсона Кавани и полузащитника Хавьера Пасторе за опоздание в расположение команды после новогодних праздников.
Об этом сообщает RMC.
Игроки пропустили тренировку, которая состоялась 3 января.
Руководство парижан не устроили объяснения Кавани и Пасторе, и теперь к ним будут применены санкции.
Ранее сообщалось, что тренер «Арсенала» Венгер дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии по футболу.
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