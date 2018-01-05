Тренер «Арсенала» Венгер дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии по футболу

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера на три матча чемпионата страны.

Как сообщает Sky Sports, французский специалист также заплатит штраф в размере £40 тыс.

Причиной дисквалификации стали высказывания Венгера относительно судейства в матче с «Вест Бромвич Альбион».

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» проведёт домашний матч против ЦСКА в Лиге Европы без зрителей.