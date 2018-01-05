Тренер «Арсенала» Венгер дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии по футболу

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Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера на три матча чемпионата страны.

Как сообщает Sky Sports, французский специалист также заплатит штраф в размере £40 тыс.

Причиной дисквалификации стали высказывания Венгера относительно судейства в матче с «Вест Бромвич Альбион».

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» проведёт домашний матч против ЦСКА в Лиге Европы без зрителей.

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