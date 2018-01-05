«Црвена Звезда» проведёт домашний матч против ЦСКА в Лиге Европы без зрителей

Короткая ссылка
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил наказать «Црвену Звезду» проведением домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА без зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба организации. 

Причиной такого решения стало поведение болельщиков сербской команды во время матча группового этапа с БАТЭ.

Встреча между «Црвеной Звездой» и ЦСКА состоится 15 февраля в Белграде.

Ранее сообщалось, что Рахимич намерен совмещать работу в ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины по футболу.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119