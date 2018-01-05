Рахимич намерен совмещать работу в ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвир Рахимич, который в четверг стал ассистентом наставника сборной Боснии и Герцеговины по футболу Роберта Просинечки, заявил о желании продолжить работу в московском клубе.
«Это неожиданная для меня новость. Мне вчера позвонили и сказали, что назначен в тренерский штаб сборной. После праздников буду разговаривать с клубом по вопросу совмещения должностей. У меня есть желание остаться в ЦСКА — сборная играет нечасто, поэтому будет возможность совмещать посты», — цитирует слова Рахимича ТАСС.
Экс-полузащитник ЦСКА признался, что в будущем хотел бы возглавить взрослую команду.
Ранее стало известно, что Просинечки назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины по футболу.
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