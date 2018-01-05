Рахимич намерен совмещать работу в ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины по футболу

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвир Рахимич, который в четверг стал ассистентом наставника сборной Боснии и Герцеговины по футболу Роберта Просинечки, заявил о желании продолжить работу в московском клубе.

«Это неожиданная для меня новость. Мне вчера позвонили и сказали, что назначен в тренерский штаб сборной. После праздников буду разговаривать с клубом по вопросу совмещения должностей. У меня есть желание остаться в ЦСКА — сборная играет нечасто, поэтому будет возможность совмещать посты», — цитирует слова Рахимича ТАСС.

Экс-полузащитник ЦСКА признался, что в будущем хотел бы возглавить взрослую команду.

Ранее стало известно, что Просинечки назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины по футболу.