Просинечки назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины по футболу

Футбольный союз Боснии и Герцеговины (FSBH) объявил о назначении хорватского специалиста Роберт Просинечки главным тренером национальной сборной страны.

Контракт с 48-летним тренера рассчитан на отборочный цикл к чемпионату Европы-2020.

Отмечается, что его ассистентами стали Гордан Чипирич, Драган Спасич, Кенан Хасаджич и бывший полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич.

Последним местом работы Просинечки была сборная Азербайджана, которую он возглавлял с 2014 по 2017 годы.

Ранее сообщалось, что «Торино» объявил о назначении Вальтера Маццарри главным тренером команды.