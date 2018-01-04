«Торино» объявил о назначении Маццарри главным тренером команды

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Футбольный клуб «Торино» объявил о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Вальтера Маццарри.

Подробности соглашения между 56-летним тренером и клубом не разглашаются.

Отмечается, что Маццарри будет представлен игрокам команды уже на вечерней тренировке 4 января.

На протяжении тренерской карьеры итальянский специалист возглавлял такие клубы, как «Болонья», «Наполи» и «Интер». Последним местом работы Маццарри был английский «Уотфорд».

Ранее сообщалось, что Синиша Михайлович уволен с поста главного тренера «Торино».

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