«Торино» объявил о назначении Маццарри главным тренером команды

Футбольный клуб «Торино» объявил о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Вальтера Маццарри.

Подробности соглашения между 56-летним тренером и клубом не разглашаются.

Отмечается, что Маццарри будет представлен игрокам команды уже на вечерней тренировке 4 января.

На протяжении тренерской карьеры итальянский специалист возглавлял такие клубы, как «Болонья», «Наполи» и «Интер». Последним местом работы Маццарри был английский «Уотфорд».

Ранее сообщалось, что Синиша Михайлович уволен с поста главного тренера «Торино».