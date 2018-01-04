Михайлович уволен с поста главного тренера «Торино»

Итальянский футбольный клуб «Торино» отправил в отставку с поста главного тренера сербского специалиста Синишу Михайловича.

Как говорится на официальном сайте клуба, Михайлович был освобождён от занимаемой им должности главного тренера клуба. Руководство туринской команды поблагодарило серба за его работу.

48-летний специалист ранее возглавлял итальянские «Интер», «Фиорентину», «Сампдорию» и «Милан», а также работал в национальной команде Сербии.

Ранее сообщалось, что испанская «Севилья» уволила вылечившегося от рака Эдуардо Бериццо с поста главного тренера клуба.