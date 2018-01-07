Карякин стал вторым на этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте квадроциклов

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Российский гонщик Сергей Карякин занял второе место в зачёте квадроциклов на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в перуанском городе Писко.

Карякин преодолел спецучасток длиной 267 км за 3 часа 38 минут 33 секунды.

Победу одержал чилийский гонщик Игнасио Касале — 3:37.45. Третьим финишировал аргентинский гонщик Гастон Гонсалес (+3.54).

В общем зачёте лидирует Касале. Карякин расположился на второй позиции (+2.01). Третье место занимает аргентинский гонщик Пабло Копетти (+11.6).

Ранее Карякин занял второе место на первом этапе ралли-марафона «Дакар».

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